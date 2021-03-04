Соціальна мережа Instagram тимчасово приховала лайки під постами. Це зачепило доволі велику кількість користувачів. І хоч це трапилось випадково, це викликало сильне обурення серед користувачів.

Лайки зникли без попереднього попередження користувачів про зміни. Раптово під публікаціями зникли усі уподобання і залишилось лише повідомлення, що контент сподобався певному акаунту "та іншим". Це дуже обурило користувачів.

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Що розізлило користувачів

Річ у тому, що за лайками можна визначити активність користувачів щодо публікацій блогера. Тож багато хто хвилюється, що це зашкодить рекламній співпраці блогерів:

"Отже, Instagram прибрав кількість лайків на постах, що означає, що кар'єра блогерів впаде протягом тижня".

So Instagram has taken away the number of likes on posts which means the influencer career path is due to collapse within the week — mia (@dontmindmimi) March 3, 2021

Також деякі користувачі відзначили, що це не "найважливіше" нововведення, яке могла запустити соцмережа:

Виходить, Instagram може прибрати лайки, але ви як і раніше не можете редагувати повідомлення з кількома фотографіями, щоб видалити тільки одну з них.

So Instagram can take away likes but you still can’t edit posts with multiple pics to delete just one of the pics — Allison Raitt (@allicat6501) March 3, 2021

Нагадаємо, ідею прибрати лайки Instagram обдумує ще з 2019 року. Таким чином компанія хоче захистити користувачів (особливо дітей та підлітків) в мережі, яких кількість лайків може засмутити та викликати невпевненість у собі та навіть депресивний стан.