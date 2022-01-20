Instagram почав тестувати платні підписки: як і де вони працюють

Соцмережа Instagram запровадила платні підписки. З їх допомогою користувачі отримають доступ до ексклюзивного контенту авторів. Також підписки надають доступ до розширених функцій соціальної мережі.

У своєму блозі Instagram повідомила, що запустила платні підписки у тестовому режимі для невеликої групи популярних користувачів із США 19 січня. Користувачі сплачуватимуть певну суму за доступ до ексклюзивного контенту від улюблених авторів, наприклад, історій або прямих трансляцій.

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Як працюють платні підписки в Instagram

Такі підписники отримають фіолетовий значок біля імені користувача, який розповість авторам про їх статус. Вартість підписки варіюватиметься від 0,99 до 99,99 долара. Творці контенту самі зможуть вибрати суму, яку хочуть отримувати від підписників. Instagram заявляє, що не забиратиме комісію з доходів авторів принаймні до 2023 року.

На ранній стадії тестування підключити для свого облікового запису платні підписки зможуть, серед яких американські спортсмени та телеведучі.

Instagram заявляє, що нова функція – один із найкращих способів для творців контенту отримувати передбачуваний дохід. Очікується, що кількість користувачів, яким будуть доступні платні підписки, почне розширюватися найближчими тижнями.

Тестування платної підписки

Варто зазначити, що Instagram вже давно розпочав тестування платної підписки. Раніше її вартість варіювалася від 0,99 до 4,99 долара, однак вона була доступна лише в тестовому режимі кільком користувачам у США.

Тестування платної підписки почалося ще у листопаді, тож можна очікувати, що вже найближчим часом з'явиться більше інформації про платні підписки та додатковий функціонал.

, не лише Instagram збирається заохочувати таланти шляхом платної підписки. Прямі конкуренти типу TikTok, Snap, Pinterest, YouTube також використовують інструменти додаткової монетизації для мотивації авторів контенту.