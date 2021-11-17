Instagram почав банити користувачів і вимагати від них відеоселфі для розблокування

Марку Цукербергу, судячи з усього, замало скандалів, судових позовів та перевірок від влади США через постійний збір даних. Віднедавна соцмережа Instagram, яка йому належить, почала вимагати від користувачів відеоселфі, щоб розблокувати їхній обліковий запис. Звісно ж, компанія обіцяє нічого не зберігати. Але чи повірить їй хтось тепер?

Нововведення помітили й почали обговорювати в соцмережах нещодавно, хоча сама компанія стверджує, що запровадила таку процедуру ще рік тому. Потрібна вона нібито для боротьби з ботами.

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Що відбувається в Instagram

Одним з користувачів, який розповів про незвичний спосіб розблокування облікового запису, є Метт Наварра. На своїй Twitter-сторінці він сказав:

"Instagram тепер використовує відеоселфі для підтвердження особистості користувачів. Meta обіцяє не збирати біометричні дані."

Того ж дня про це написало видання XDA-developers, а Метт Наварра процитував статтю у черговому своєму твіті. І вже через кілька годин обліковий запис Instagram Comms відповів йому:

"Instagram не використовує розпізнавання обличчя і ми не використовуємо його у відеоселфі. Ми представили відеоселфі понад рік тому, щоб допомогти підтвердити, що за сторінкою стоїть людина, а не бот. Один зі способів, яким ми використовуємо відеоселфі, – коли думаємо, що обліковий запис може бути ботом. Наприклад, якщо зі сторінки вподобали багато постів або вона підписується на безліч людей за лічені секунди; відеоселфі допомагають нам визначити, чи стоїть за сторінкою реальна людина чи ні."

, соцмережа Facebook нещодавно повідомила , що відключила систему розпізнавання обличчя та видалить дані більш ніж одного мільярда користувачів, які використовувалися в системі.

Офіційне представництво також заявило, що відправлені відеоселфі переглядає команда соцмережі, а файли видаляють протягом 30 днів. Таку ж інформацію надають і на інформаційній сторінці, яку бачить заблокований користувач.

А що в Україні?

Варто зазначити, що такі запити поширюються й на українських користувачів. Ми перевірили це на собі. Розповідаємо про результати.

Ймовірно, соцмережа порахувала ознакою бота той факт, що відразу кілька сторінок популярних у техносвіті персон та ЗМІ відкривалися одночасно з закладок веббраузера.

Тому штучний інтелект Instagram закрив доступ як з комп'ютера, так і зі смартфона.

На комп'ютері система видає таке повідомлення: "Підтвердіть свою інформацію в додатку. Спробуйте ввійти до облікового запису, підтвердивши свою інформацію через додаток Instagram".

У додатку на телефоні бачимо наступне повідомлення:



Instagram тепер проситиме відеоселфі для підтвердження, що ви не робот / Скриншот 24 каналу

У смартфоні необхідно навести фронтальну камеру на обличчя, яке обов'язково повинно бути добре видно.

Після цього на екрані з'являються команди повернути голову вліво, вправо або вверх.

Що цікаво, якщо виконати вимогу соцмережі, сторінка розблоковується моментально після відправлення відео . Цього часу точно недостатньо, щоб встигнути завантажити запис на сервер, переглянути його і підтвердити розблокування сторінки. Судячи з усього, з цими записами спочатку працює штучний інтелект, який розпізнає рухи голови. А вже потім повторно аналізує жива людина.

. Цього часу точно недостатньо, щоб встигнути завантажити запис на сервер, переглянути його і підтвердити розблокування сторінки. Судячи з усього, з цими записами спочатку працює штучний інтелект, який розпізнає рухи голови. А вже потім повторно аналізує жива людина. Обманути систему важко: вона не реагує на користувача в масці. Однак це вдалося зробити одному з жителів Греції за допомогою ляльки:

Через кілька днів після проходження процедури перевірки наш обліковий запис був повторно заблокований з аналогічною вимогою.

Процедура та сама. Розблокування зайняло кілька неприємних секунд.

Загалом введення цієї процедури виглядає дивно, враховуючи інформацію про те, що розпізнавання облич відключили саме через невдоволення користувачів і "високі ризики від використання функції".