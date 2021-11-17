Нововведення помітили й почали обговорювати в соцмережах нещодавно, хоча сама компанія стверджує, що запровадила таку процедуру ще рік тому. Потрібна вона нібито для боротьби з ботами.
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Що відбувається в Instagram
Одним з користувачів, який розповів про незвичний спосіб розблокування облікового запису, є Метт Наварра. На своїй Twitter-сторінці він сказав:
"Instagram тепер використовує відеоселфі для підтвердження особистості користувачів. Meta обіцяє не збирати біометричні дані."
Того ж дня про це написало видання XDA-developers, а Метт Наварра процитував статтю у черговому своєму твіті. І вже через кілька годин обліковий запис Instagram Comms відповів йому:
"Instagram не використовує розпізнавання обличчя і ми не використовуємо його у відеоселфі. Ми представили відеоселфі понад рік тому, щоб допомогти підтвердити, що за сторінкою стоїть людина, а не бот. Один зі способів, яким ми використовуємо відеоселфі, – коли думаємо, що обліковий запис може бути ботом. Наприклад, якщо зі сторінки вподобали багато постів або вона підписується на безліч людей за лічені секунди; відеоселфі допомагають нам визначити, чи стоїть за сторінкою реальна людина чи ні."
Офіційне представництво також заявило, що відправлені відеоселфі переглядає команда соцмережі, а файли видаляють протягом 30 днів. Таку ж інформацію надають і на інформаційній сторінці, яку бачить заблокований користувач.
А що в Україні?
Варто зазначити, що такі запити поширюються й на українських користувачів. Ми перевірили це на собі. Розповідаємо про результати.
- Ймовірно, соцмережа порахувала ознакою бота той факт, що відразу кілька сторінок популярних у техносвіті персон та ЗМІ відкривалися одночасно з закладок веббраузера.
- Тому штучний інтелект Instagram закрив доступ як з комп'ютера, так і зі смартфона.
- На комп'ютері система видає таке повідомлення: "Підтвердіть свою інформацію в додатку. Спробуйте ввійти до облікового запису, підтвердивши свою інформацію через додаток Instagram".
- У додатку на телефоні бачимо наступне повідомлення:
Instagram тепер проситиме відеоселфі для підтвердження, що ви не робот / Скриншот 24 каналу
- У смартфоні необхідно навести фронтальну камеру на обличчя, яке обов'язково повинно бути добре видно.
- Після цього на екрані з'являються команди повернути голову вліво, вправо або вверх.
- Що цікаво, якщо виконати вимогу соцмережі, сторінка розблоковується моментально після відправлення відео. Цього часу точно недостатньо, щоб встигнути завантажити запис на сервер, переглянути його і підтвердити розблокування сторінки. Судячи з усього, з цими записами спочатку працює штучний інтелект, який розпізнає рухи голови. А вже потім повторно аналізує жива людина.
- Обманути систему важко: вона не реагує на користувача в масці. Однак це вдалося зробити одному з жителів Греції за допомогою ляльки:
- Через кілька днів після проходження процедури перевірки наш обліковий запис був повторно заблокований з аналогічною вимогою.
- Процедура та сама. Розблокування зайняло кілька неприємних секунд.
Загалом введення цієї процедури виглядає дивно, враховуючи інформацію про те, що розпізнавання облич відключили саме через невдоволення користувачів і "високі ризики від використання функції".