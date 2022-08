Instagram починає тестувати новий формат фотографій

Хоч Instagram і відмовився від запровадження розкритикованих змін в інтерфейсі та призупинив деякі оновлення, все ж окремі функції компанія планує впровадити вже найближчим часом. Наприклад, новий формат фотографій.

Соцмережа продовжить впроваджувати повноекранний вміст. Так, за даними джерел, вже в найближчий тиждень або два Instagram почне тестувати високі фотографії формату 9:16.

Деталі

Зараз Instagram дозволяє завантажити вертикальні фото максимального формату 4:5. Таким чином автори часто мусять обрізати значну частину своїх знімків.

Ви можете мати високі відео, але не можете мати високі фотографії в Instagram. Тож ми подумали, що, можливо, нам варто переконатися, що ставимося до обох однаково,

– прокоментував Адам Моссері під час своєї щотижневої трансляції Ask Me Anything Today.

Запровадження підтримки високих фотографій 9:16 допоможе їм заповнювати весь екран, коли ви прокручуєте стрічку додатка.



Порівняння форматів 9:16 та 4:5 / Фото 24 каналу

Високі фото мали стати однією зі змін масштабного оновлення, яке повинно було зробити соцмережу схожою на TikTok – з прокручуванням однієї публікації за раз, накладанням частин інтерфейсу на контент, збільшенням кількості відео в стрічці тощо. Детальніше почитати про це оновлення та подивитись на те, як воно виглядало до скасування, можна за посиланням у матеріалі фотографа Томаса Фітцджеральда.

Проте користувачам настільки це не сподобалося, що власні дослідження компанії виявили значний спад у частоті використання додатка з новим дизайном. Тому оновлення відкликали й пообіцяли зробити роботу над помилками. У що вона виллється, наразі неясно, однак Адам Моссері не припиняє наполягати на тому, що інстаграм тепер буде концентруватись більше на відеоконтенті, ніж на фотографіях.