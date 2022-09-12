Нарешті в Instagram з'явиться функція, на яку всі чекали: її вже тестують

Попри те, що Instagram є соцмережею, у ньому відсутня одна з основних для соцмереж функцій – репост публікацій. Вже зовсім скоро це зміниться, адже творці сервісу саме тестують цю функцію.

Функцію "репосту" помітив Метт Наварра, консультант з соціальних мереж, який опублікував скриншот у твітері. Однак схоже на те, що функцію тестують ще від травня, адже тоді її помітив інший користувач соцмережі – Алессандро Палуцці.

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Ділитися чужими публікаціями для своїх підписників не є чимось новим для користувачів Instagram. Річ у тім що досі ця функція працює лише в Instagram Story або через прямі повідомлення. Тепер завдяки репостам користувачі зможуть ділитися публікацією у своїх стрічках без необхідності робити скриншот і репостити його або переходити через інше джерело.

Окрім репостів Instagram змінив свої крос-платформні можливості обміну. Тепер можна поділитися повідомленням в Snapchat, Messenger або WhatsApp перед тим, як ділитися безпосередньо в особисті повідомлення.

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Instagram скасував останнє оновлення

Нагадаємо, що Instagram нещодавно скасував масштабне оновлення через скарги від користувачів. Оновлення відображало зображення та відео у стрічці в повноекранному режимі, приблизно так, як це виглядає в TikTok. Після численних скарг, зокрема від знаменитостей, соцмережа відкотила оновлення, але від своїх зусиль перетворити Instagram в аналог TikTok не відмовилася.