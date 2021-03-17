Соцмережа Instagram заборонить дорослим користувачам писати незнайомим підліткам в особисті повідомлення. Про це повідомляється в блозі компанії. Нововведення буде використовуватися в рамках нової політики безпеки сервісу.

За новими правилами, дорослі користувачі зможуть написати повідомлення тільки тим неповнолітнім користувачам, які підписані на них. При спробі написати незнайомому підлітку сервіс сповістить про те, що повідомлення не доставлено.

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Коли чекати оновлення

Також платформа почне попереджати неповнолітніх про підозрілу поведінку з боку сторонніх осіб. Наприклад, якщо дорослий користувач часто підписується на інших підлітків.

Є випадки, коли взаємодія підлітків і дорослих доречною, але важливо, щоб діти були захищені від небажаних контактів з боку повнолітніх користувачів. Ці правила дають підліткам більше контролю, а значить і можливості захистити себе,

– заявив гендиректор некомерційної організації ConnectSafely Ларрі Меджид.

Відомо, що нова опція побудована на прогнозуванні віку користувачів з використанням штучного інтелекту і нейромереж. Як саме це працює компанія не уточнює.

Оновлення планують на березень. Перелік країн, в яких відбудеться запуск, не називають.