Instagram запрацював після трьох годин збоїв: причини відключення все ще невідомі

2 вересня 2021 , 16:41
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Джерело:

Downdetector

Соціальна мережа Instagram 2 вересня була недоступна для користувачів у низці країн. Традиційно, компанія мовчить.

Користувачі повідомляли про проблеми з доступом у США, Канаді, по всій території Європи і у Китаї. Зайти до своїх профілів не могли й українці.

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Що сталося

Проблеми спостерігалися як у мобільному додатку, так і у вебверсії сайту.

  • 51 відсоток користувачів, які поскаржились на ситуацію, повідомили про проблеми з додатком.
  • 20 – з вебсайтом. 


Збій в Instagram відображений у графіку downdetector / Скриншот 24 каналу

Проблеми почалися близько першої години. Наразі роботу сайту відновлено. Він не працював понад три години. Ще деякий час спостерігались окремі збої. 

 

Автор: Олександр Гайдамашко