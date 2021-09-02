Користувачі повідомляли про проблеми з доступом у США, Канаді, по всій території Європи і у Китаї. Зайти до своїх профілів не могли й українці.

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Що сталося

Проблеми спостерігалися як у мобільному додатку, так і у вебверсії сайту.

51 відсоток користувачів, які поскаржились на ситуацію, повідомили про проблеми з додатком.

20 – з вебсайтом.



Збій в Instagram відображений у графіку downdetector / Скриншот 24 каналу

Проблеми почалися близько першої години. Наразі роботу сайту відновлено. Він не працював понад три години. Ще деякий час спостерігались окремі збої.