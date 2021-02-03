В Instagram можна повернути видалені пости

Соціальна мережа Instagram отримала нову функцію Recently Deleted, яка точно зацікавить користувачів. Зараз завсідники соцмережі можуть відновити записи, які були вилучені.
Джерело: Instagram
Щоправда, це стосується лише записів, які були видалені нещодавно.
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Як кажуть розробники, послуга буде особливо корисна, якщо обліковий запис користувача зламали і видалили цінну інформацію без його згоди.
Усі фото, відео, ролики Reels і інший контент при видаленні переміщуються у розділ Recently Deleted. Що стосується Stories, якщо вони не переміщені в архів, вони зберігатимуться у цьому розділі до 24 годин.
Нова функція в Instagram / Фото about.instagram.com
Весь інший контент буде автоматично видалений через 30 днів. А поки цього не трапилось, то користувач може зайти в Recently Deleted і відновити свої фото та відео, або ж, видалити їх назавжди.