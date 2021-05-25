Що зміниться для пересічних користувачів

За словами Моссері, для користувачів платна підписка є більш привабливим варіантом, ніж перегляд реклами у соцмережі. Він уточнив, що підписка передбачає випуск додаткового ексклюзивного контенту. Як це у підсумку буде реалізовано, не уточнюється.

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Особисто я оптимістично налаштований і захоплений створенням продуктів для монетизації, які допоможуть авторам заробляти на життя в довгостроковій перспективі, замість виписування чеків їм безпосередньо. Хоча я не проти останнього,

– заявив Моссері.

Глава платформи також зазначив, що сервіс цікавиться можливими партнерствами у сфері NFT-токенів. Він вважає, що Instagram часто є платформою для демонстрації робіт художників та інших предметів мистецтва.

Наприклад, художник Вільям Шонс недавно повідомив, що Instagram зв'язався з ним з приводу потенційного NFT-продукту. Що саме це буде за продукт, не уточнюється.

Моссері також прокоментував популярність Reels. Він визнав, що сервіс поки поступається своєму конкуренту в особі TikTok і YouTube, але зазначив, що платформа набирає популярність в Бразилії і Індії.

Instagram не перша платформа, яка прагне запропонувати ексклюзивний контент за підписку. Аналогічна функція є в YouTube, а на початку року "суперподпіску" анонсував Twitter.