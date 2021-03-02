Соцмережа Instagram оголосила про запуск функції Live Rooms. Вона дозволить подвоїти максимальне число співрозмовників на трансляціях і розширить можливості монетизації.

Раніше прямі трансляції в Instagram дозволяли запускати ефір максимум з одним співрозмовником, тобто на двох. Нова функція дозволить збільшити максимальне число співрозмовників до чотирьох. Простір на екрані буде порівну розділено між усіма учасниками.

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Як це працює

Соцмережа зазначає, що опція покликана розширити перелік доступних форматів і проводити на платформі ток-шоу, інтерв'ю та багато іншого.

Live Rooms надає можливості для заробітку на прямих трансляціях. Користувачі як і раніше зможуть купувати спеціальні значки для підтримки улюблених авторів, а також з'явиться можливість проведення акцій зі збору коштів і багато іншого. Зараз компанія займається розробкою нових функцій, таких як звукове сповіщення і система модерації.



Live Rooms від Instagram дозволить проводити прямі трансляції одразу з 4 людьми / Фото Instagram ​

Творець відеоконференції зможе додавати учасників поступово, або всіх одразу. Компанія пояснила, що гості, у яких заблокували можливість ведення прямих ефірів, не зможуть приєднатися до жодної "живої кімнати". Для організаторів будуть доступні фільтри для коментарів і можливість блокувати глядачів, які порушують правила.

Платформа не першою запустила трансляції на чотирьох. У березні 2019 року аналогічну функцію додав Twitch, а в лютому 2021 схожу опцію помітили в TikTok.

Компанія повідомляє, що нова функція стане доступною всій аудиторії соцмережі протягом тижня.