В Instagram – глобальний збій: до соцмережі нема доступу у багатьох країнах

У соцмережі Instagram ввечері 22 вересня трапився глобальний збій. Про проблеми заявили користувачі з багатьох країн світу.

Чому не працює Instagram

Проблеми з доступом до Instagram виникли близько 20 години. Користувачі з України, Туреччини, Іспанії, Канади, Німеччини, Узбекистану та інших країн не можуть зайти у додаток.

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Соцмережа показує, що "не вдалося оновити стрічку", або ж "немає підключення до Інтернету". У декого додаток закривається одразу під час запуску.



Користувачі Інстаграму повідомили про збої / Скриншот Downdetector

Наразі в Instagram не коментували, що саме трапилося й чому не працює мережа.

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Ірландія оштрафувала Instagram на рекордну суму

На початку вересня ірландський регулятор конфіденційності даних оштрафував Instagram. Мовиться про рекордні 405 мільйонів євро. Водночас компанія Meta заявила, що не згодна з розміром штрафу і буде оскаржувати рішення.

Зауважимо, розслідування проти соцмережі почали ще у 2020 році. Воно стосувалося обробки соціальною мережею персональної інформації неповнолітніх користувачів. Зокрема, Instagram дозволив дітям віком 13 – 17 років керувати бізнес-акаунтами. Через це у відкритому доступі з'являлися їхні номери телефонів та адреси електронних пошт.

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