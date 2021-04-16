Instagram і Facebook почали глобальне тестування приховування лайків

Соцмережа Instagram раніше тестувала прихований лічильник вподобань на невеликій групі людей. Тепер же тест пройде по всьому світу, в тому числі й у Фейсбуці.

Головна зміна в порівнянні з минулим тестуванням — тепер користувачі можуть самі вибирати, хочуть вони бачити лайки чи ні. Компанія з'ясувала, що відключення лічильника дійсно знижує соціальний тиск, але не для всіх користувачів.

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Результати першого тесту

Деякі користувачі виявили, що почали менше відчувати соціальний тиск, коли не бачать позначки "подобається", але інші все ще хочуть їх бачити і стежити за тим, що популярно. Про це розповіла пресслужба Facebook.

На основі результатів першого тестування в Instagram відключення лайків зробили опціональним. З 14 квітня багато користувачів сервісу по всьому світу зможуть вибрати, чи хочуть вони їх бачити. Тест також пройде і в Фейсбуці.



Так виглядає процес приховування вподобань / Фото the verge

З 2019 року Instagram почав приховувати лічильник для невеликої групи людей. Розробники прагнули таким чином знизити соціальний тиск, який відчувають користувачі, які постійно турбуються через кількість лайків.

Після першого тестування Instagram переключився на інші завдання, але повернувся до ідеї приховування лайків після спілкування з експертами.