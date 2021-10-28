Instagram дозволив більшості користувачів додавати посилання у Stories: кому не пощастило

Посилання в Instagram Stories довгий час залишались перевагою верифікованих сторінок і облікових записів з великою кількістю підписників. Тепер соцмережа дозволила додавати їх майже всім. Проте деяким користувачам все ж не пощастило.

Під час тестування функції для доступу до наліпок з посиланнями обліковому запису необхідно було мати мінімум 10 тисяч підписників. Тепер ці обмеження зняті.

Цікаво В основній стрічці Instagram з'явились відео тривалістю до однієї години

Кому недоступні посилання

Наразі функція залишається недоступною для нових облікових записів та тих, що порушили правила сервісу. До таких відносяться, наприклад, ті, що поширюють дезінформацію, або були помічені у розпалюванні ненависті. Компанія вже не один рік бореться з явищем фейкових новин, які стали для Facebook справжньою проблемою, яка потягла за собою навіть розслідування з боку влади.



Інтерфейс функції "Посилання" / Фото 24 канал

У наліпках можна додавати посилання для своїх підписників. Наприклад, на свої соціальні мережі, новини та інше.

Для додавання необхідно провести вгору після вибору бажаної фотографії й обрати відповідне меню "Посилання". Після чого відкриється спеціальне вікно для введення тексту.

Тестування функції тривало з червня. Ще тоді Вішал Шах, керівник відділу продуктів Instagram, стверджував, компанія не планує додавати аналогічну можливість для публікацій у стрічці.