Instagram дозволить створювати публікації прямо з комп'ютера

З момент запуску у 2010 році Instagram був сервісом, орієнтованим на мобільні пристрої. За час існування платформи з'явилася можливість перегляду контенту з Instagram на комп'ютерах, але функціональність все ж залишається обмеженою. Незабаром це може змінитися, оскільки розробники хочуть додати інструмент створення публікацій у браузерну версію Instagram.

На можливе розгортання нової функції звернув увагу розробник та дослідник додатків Алессандро Палуцці. У своєму акаунті у твітері він опублікував кілька зображень, які демонструють відповідний інтерфейс Instagram на комп'ютері.

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На панелі навігації у верхній частині екрану з'явилася кнопка з зображенням знака плюс, натискання на яку дозволяє почати створення нової публікації. Аналогічним чином цей процес реалізований і в мобільній версії Instagram.

У процесі оформлення публікації користувачеві пропонується завантажити фотографію, яку він хоче опублікувати. Попередньо знімок можна трохи відредагувати, змінивши його співвідношення сторін або застосувавши будь-який фільтр. У наступному меню можна додати заголовок публікації, відзначити людей на фото, ввести дані про місцерозташування та іншу інформацію.

Коли нова функція Instagram стане доступною

Можливість публікації постів через десктопну версію Instagram є очікуваною функцією, яка буде користуватися попитом серед користувачів платформи. Варто зазначити, що на даному етапі згадана функція перебуває на етапі внутрішнього тестування, яке проходить без залучення користувачів соціальної мережі. Коли вона може стати загальнодоступною, поки невідомо.