Instagram дозволить міняти місцями публікації та закріплювати деякі вгорі

Розробник Алессандро Палуцці розповів про функції, які збирається запустити Instagram. Зокрема, одним з нововведень буде можливість редагувати порядок розташування вже опублікованих фотографій.

Однак це не всі нововведення, які чекають на користувачів. Також додадуть меню видалення облікового запису прямо в додатку.

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Нові функції Instagram

Нові можливості вже тестуються. Протягом певного часу вони будуть доступні тільки деяким користувачам.

Палуцці розповів, що в Instagram з'явиться можливість редагувати сітку профілю, змінюючи місцями публікації в будь-якому порядку.

Також можна буде закріплювати деякі з них нагорі.

Функції будуть доступні в налаштуваннях сторінки.

Також з виходом оновлення у користувачів з'явиться можливість додавати в історії нові стікери "реакції". Як саме вони працюватимуть, не уточнюється.

Також Палуцці розповів про те, що Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису прямо з програми.

На скріншоті видно, що користувачам запропонують вибрати між відключенням сторінки і її повним видаленням.

Зараз функція видалення облікового запису відсутня в додатку Instagram. Зробити це можна лише через Довідковий центр, подавши відповідну заявку. До речі, інструкцію з видалення сторінки в Instagram ми публікували раніше.