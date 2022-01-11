Instagram дозволить міняти місцями публікації та закріплювати деякі вгорі
Джерело:Alessandro Paluzzi
Розробник Алессандро Палуцці розповів про функції, які збирається запустити Instagram. Зокрема, одним з нововведень буде можливість редагувати порядок розташування вже опублікованих фотографій.
Однак це не всі нововведення, які чекають на користувачів. Також додадуть меню видалення облікового запису прямо в додатку.
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Нові функції Instagram
- Нові можливості вже тестуються. Протягом певного часу вони будуть доступні тільки деяким користувачам.
- Палуцці розповів, що в Instagram з'явиться можливість редагувати сітку профілю, змінюючи місцями публікації в будь-якому порядку.
- Також можна буде закріплювати деякі з них нагорі.
- Функції будуть доступні в налаштуваннях сторінки.
- Також з виходом оновлення у користувачів з'явиться можливість додавати в історії нові стікери "реакції". Як саме вони працюватимуть, не уточнюється.
- Також Палуцці розповів про те, що Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису прямо з програми.
На скріншоті видно, що користувачам запропонують вибрати між відключенням сторінки і її повним видаленням.
Зараз функція видалення облікового запису відсутня в додатку Instagram. Зробити це можна лише через Довідковий центр, подавши відповідну заявку. До речі, інструкцію з видалення сторінки в Instagram ми публікували раніше.