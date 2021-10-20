В Instagram черговий збій: найбільше постраждали користувачі зі США та Європи

Facebook нещодавно лише оговтався від серії несправностей, як 20 жовтня знову зіткнувся з проблемами. Наразі причини невідомі.

Про проблеми з доступом масово повідомляють на східному узбережжі США. Один з найбільших епіцентрів знаходиться в Україні.

Цікаво У додатку "Дія" стався невідомий збій: користувачі не можуть отримати доступ до сервісу

Що відбувається з Instagram

Найбільші труднощі у користувачів виникають із доступом до мобільного додатку. Лише 13 відсотків відвідувачів сервісу скаржаться на проблеми з вебверсією.

Карта поширення проблем з доступом до соцмережі / Скриншоти 24 каналу

Найімовірніше, ми маємо справу з черговим короткочасним збоєм, причини яких компанія традиційно не пояснює.