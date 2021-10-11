Тому керівництво компанії Facebook, якій належить й Instagram, вирішило боротися зі спогляданням підлітками "шкідливого" контенту. Таке рішення прийняли на фоні нещодавнього розслідування, яке показало, що популярна соціальна мережа Instagram може становити небезпеку, впливаючи на психічне здоров'я неповнолітніх користувачів. Про це повідомив віцепрезидент компанії Facebook з глобальних питань Нік Клегг.

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Як Facebook захистить неповнолітніх користувачів Instagram від "шкідливого" контенту

Уже не вперше Facebook намагається захистити підлітків.

Наприклад, раніше в Instagram був пущений в дію штучний алгоритм, який не дозволяє чужим дорослим відправляти дітям повідомлення.

Також сторінки дітей до 16 років стали закритими для усіх.

А штучний алгоритм почав приховувати певну рекламу від підлітків.

Кампанія Facebook щодо вбереження дітей від надмірного використання "Інстаграму" та споглядання сумнівного контенту продовжується. Вирішено було внести три нові корективи:

Попередження для неповнолітнього користувача щодо того, що він дивиться забагато "шкідливого контенту". Повідомлення для неповнолітнього користувача "Зроби перерву", яка з'являтиметься, якщо підліток занадто довго користується соціальною мережею. Батьківський контроль над контентом.

Поки невідомо, як буде здійснюватися батьківський нагляд. Адже ніхто не завадить підлітку зареєструватися знову, вказавши зручний для нього вік. Тоді штучний інтелект не розпізнає у ньому дитину та не зреагує відповідним чином.

Стосовно повідомлень про споглядання "шкідливого" контенту та надмірне використання "Інстаграму", то, ймовірно, тут усе обмежиться лише повідомленнями. Ніякого примусу не буде (наприклад, автоматичне блокування сторінки на певний час і так далі).