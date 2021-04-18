Зонд InSight може перейти в режим гібернації через сувору погоду на Марсі

Марсіанський зонд InSight, вартість якого складає 800 мільйонів доларів, останні кілька місяців бореться за виживання. Річ у тім, що отримуваної ним сонячної енергії може виявитися недостатньо для того, щоб його електроніка змогла витримати наднизьку температуру у період марсіанської зими.

Апарат InSight здійснив посадку на марсіанській рівнині Елізій у 2018 році. На відміну від інших регіонів Марса, куди були відправлені марсоходи і зонди NASA, потужні пориви вітру не часті гості у цій місцевості. Вони приносять не лише шкоду, але і користь, очищаючи сонячні панелі марсоходів і космічних зондів від пилу.

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Саме через відсутність таких вітрів у цій місцевості на InSight скупчився товстий шар пилу, і в лютому, напередодні марсіанської зими, його сонячні панелі працювали лише на 27% своїх можливостей.

Що роблять для того, щоб InSight залишився у робочому стані

Фахівці NASA почали поступово відключати різні інструменти на посадковому модулі, поступово переводячи його в екстрений режим сну. Незабаром у зонда будуть відключені всі функції, які не знадобляться йому для виживання. Завдяки цьому посадковий модуль буде мати можливість заощадити досить енергії, щоб підтримувати свої системи у теплі в холодні марсіанські зимові ночі при екстремально низькій температурі.

InSight все ще в робочому стані, він навіть використовує свій роботизований маніпулятор, але потенційний ризик фатального збою живлення існує постійно. Якщо батареї посадкового модуля розрядяться, він може вже ніколи не відновити роботу.



Одне з останніх фото InSight / Фото NASA

За словами головного дослідника місії InSight Брюса Банердта, велика частина електроніки досить чутлива, і є ймовірність, що щось буде пошкоджено через холод. Він допустив, що саме це сталося з марсоходами Spirit і Opportunity. У обох закінчилася енергія, і їх не вдалося знову запустити. Банердт висловив надію, що з InSight цього не станеться.