Апарат InSight здійснив посадку на марсіанській рівнині Елізій у 2018 році. На відміну від інших регіонів Марса, куди були відправлені марсоходи і зонди NASA, потужні пориви вітру не часті гості у цій місцевості. Вони приносять не лише шкоду, але і користь, очищаючи сонячні панелі марсоходів і космічних зондів від пилу.

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Саме через відсутність таких вітрів у цій місцевості на InSight скупчився товстий шар пилу, і в лютому, напередодні марсіанської зими, його сонячні панелі працювали лише на 27% своїх можливостей.

Що роблять для того, щоб InSight залишився у робочому стані

Фахівці NASA почали поступово відключати різні інструменти на посадковому модулі, поступово переводячи його в екстрений режим сну. Незабаром у зонда будуть відключені всі функції, які не знадобляться йому для виживання. Завдяки цьому посадковий модуль буде мати можливість заощадити досить енергії, щоб підтримувати свої системи у теплі в холодні марсіанські зимові ночі при екстремально низькій температурі.

InSight все ще в робочому стані, він навіть використовує свій роботизований маніпулятор, але потенційний ризик фатального збою живлення існує постійно. Якщо батареї посадкового модуля розрядяться, він може вже ніколи не відновити роботу.

Фото InSight
Одне з останніх фото InSight / Фото NASA

За словами головного дослідника місії InSight Брюса Банердта, велика частина електроніки досить чутлива, і є ймовірність, що щось буде пошкоджено через холод. Він допустив, що саме це сталося з марсоходами Spirit і Opportunity. У обох закінчилася енергія, і їх не вдалося знову запустити. Банердт висловив надію, що з InSight цього не станеться.