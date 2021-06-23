У марсіанського апарата InSight знову проблеми: чи переживе станція 2021 рік

Станція NASA InSight працює на поверхні Марса з осені 2018 року. З того часу на поверхні її сонячних панелей постійно осідав пил, та все ж апарату вистачало енергії для роботи. У 2021 році ситуація стала критичною. Чи зможе станція пережити цей рік?

Автоматична станція InSight виконала основний масив роботи, на який була розрахована. Місія планувалася з розрахунку на 1 марсіанський рік роботи. Після цього інженери не могли гарантувати роботоздатність апарату, адже розуміли, що сонячні панелі будуть покриватися пилом. Та у NASA вважали, що вітер буде ефективно очищати панелі. Як ми вже знаємо, цього не сталося й InSight поступово отримує все менше енергії.

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Сонячна панель апарату InSight / Фото Space Flight Now

Проблеми з видобутком енергії в InSight

Оскільки основна місія була виконана, NASA продовжило фінансування розширеної наукової програми мінімум до кінця 2022 року. Це стандартна практика для агентства, адже багато автоматичних зондів працюють набагато довше відведеного їм терміну. Яскравий тому приклад – марсохід Curiosity, який перевиконав свій робочий план на 2,5 тисячі марсіанських днів.

Та поступове зниження рівня енергії в InSight ставить під сумнів продовження місії. Ще раніше довелося вимкнути деякі наукові прилади апарату. Та це лише відтермінувало критичну ситуацію. Вітер не достатньо ефективно очищав панелі від піску. А спроба закрити та потім розкрити сонячні панелі не дала очікуваного результату – пил залишився на них.

На початку червня NASA повідомило, що вони випробували новий контрінтуїтивний метод очищення – апарат насипав на себе ґрунт, щоб він, підхоплений вітром, очистив панелі від дрібного пилу. Операція виявилася успішною – інженери зафіксували стрибок потужності, що свідчило про зменшення кількості пилу на панелях. Згідно з телеметрією видобуток енергії зріс приблизно на 30 ват-годин.

Але друга та третя спроба уже були не такі успішні та дали дуже незначний приріст.

Як чистити сонячні панелі на Марсі Марсіанський апарат насипав на сонячні панелі піску, щоб почистити їх від пилу: відео

InSight на Марсі: дивитись відео онлайн

Подальша доля InSight

Ситуація значно ускладнюється тим, що Марс наближається до найвіддаленішої від Сонця точки – афелію. Це значно зменшує кількість енергії, яку може отримувати апарат від нашої зорі. У сукупності з брудними панелями така ситуація може стати критичною.

Команда управління вимкнула багато приладів на апараті. Ймовірно, що вони будуть вимкнуті всі, коли Марс досягне афелію. Перестане працювати навіть найголовніший пристрій InSight – сейсмометр.

Станом на середину червня 2021 року сонячні панелі InSight закриті пилом на 80%. Після проходження Марсом афелію ситуація може покращитися, та, ймовірно, що у квітні 2022 року автоматична станція остаточно помре, втративши можливість отримувати енергію Сонця.