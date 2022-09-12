Відомий аналітик Bloomberg Марк Гурман заявив, що Apple змінить підхід до назви старших смартфонів. Тому замість iPhone 15 Pro Max на ринок вийде iPhone 15 Ultra.

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iPhone 15: що відомо

Перші ознаки нових найменувань вже можна помітити в анонсованому розумному годиннику, одна з моделей якого називається Apple Watch Ultra.

За чутками, смартфони старші версії iPhone 15 будуть оснащені перископічною камерою з 5-кратним збільшенням та екраном з овальним отвором Dynamic Island, який буде вперше представлений у цьогорічній моделі.

Також Apple може зрештою перейти на порт USB-C з фірмового Lightning. Ймовірно, велика заслуга в цьому належить депутатам Європарламенту, який у квітні нарешті завершив розгляд нових правил, прийнявши USB-C за єдиний стандарт.

з фірмового Lightning. Ймовірно, велика заслуга в цьому належить депутатам Європарламенту, який у квітні нарешті завершив розгляд нових правил, прийнявши USB-C за єдиний стандарт. Ще один не менш відомий інсайдер Мінґ-Чі Куо заявив, що Apple внесе серйозні зміни до моделей iPhone 15 та iPhone 15 Pro, щоб збільшити продажі.

Він також упевнений, що компанія зробить значно більше відмінностей між iPhone 15 Pro та стандартними моделями iPhone 15, щоб спонукати до покупки дорожчих версій смартфона.

Очікується, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть використовувати 3-нанометровий чип Apple A17, тоді як iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримають цьогорічний Apple A16.

Нагадаємо, серія iPhone 15 частково буде виготовлятися в Індії. Раніше ми писали, що Apple разом із багатьма іншими компаніями-гігантами почала поступово переносити виробництво пристроїв з Китаю, побоюючись імовірних наслідків санкцій.