Інсайдер розповів свіжі подробиці iPhone 13

Відомий аналітик Tianfeng International Мінг-Чі Куо назвав свіжі деталі про лінійку iPhone 13. Презентація нового покоління має відбутися у вересні цього року.

Зокрема, інсайдер підтвердив, що iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max отримають OLED-дисплеї LTPO з частотою оновлення зображення 120 Гц.

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Ці чутки вже раніше були в мережі, однак прогноз Мінг-Чі Куо вселяє особливу довіру. Адже він відомий своїми точними витоками щодо продукції Apple.

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Також, за чутками, компанія збереже той же розмір дисплеїв, що і в лінійці 12. Збережеться і класичний виріз вгорі дисплей, щоправда він стане меншим.

Куо додав, що лінійка iPhone 13 складатиметься з тих же чотирьох моделей, як і лінійка iPhone 12. Все смартфони будуть оснащені роз'ємом Lightning і модемом Qualcomm Snapdragon X60, який пропонує кілька поліпшень при роботі мережі 5G.

Важливо, що усі моделі iPhone 13 отримають акумулятори більшої ємності, в порівнянні з iPhone 12. Цього вдастся досягти завдяки компактним конструктивним рішенням, таким як інтеграція слота для SIM-карти з материнською платою і зменшення товщини деяких компонентів Face ID.

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Крім того, iPhone 13 Pro отримає оновлений надширококутний об'єктив з діафрагмою F / 1,8 і поліпшеним автофокусом.