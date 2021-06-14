Головна умова для існування життя, вважають вчені, – це наявність рідкої води. У Сонячній системі рідка вода наявна на декількох тілах. На Землі та, ймовірно, на супутниках Юпітера – Ганімеді, Європі та Каллісто. Також вода у рідкій формі є, як вважають вчені, на супутнику Сатурна Енцеладі. На цих супутниках вода рідка не через те, що Сонце не дозволяє їй замерзнути, а завдяки "своїм" планетам-гігантам, які своєю потужною гравітацією деформують тіла, розігріваючи їх.

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Планета-сирота / Фото Wikipedia

Планета-сирота та можливість існування життя без зорі

Планети-сироти – це планети, які з різних причин залишилися без материнської зорі. Наприклад, їх викинуло з орбіти гравітацією зорі, яка "проходила повз". Вони подорожують космічним простором, не маючи власної системи. Вчені вважають, що в таких планет-сиріт можуть бути супутники, як у наших Юпітера та Сатурна.

Астрофізики оцінюють кількість планет-вигнанців у нашій Галактиці до 100 мільярдів штук. Це дозволяє припустити, що серед них є певна кількість, які зійшли з початкових орбіт разом зі своїми супутниками.

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Життя на супутниках кочових планет

Команда вчених використала комп'ютерну модель, щоб імітувати теплову структуру атмосфери супутника того ж розміру, що і Земля, на орбіті навколо газового гіганта-кочовика, що має розміри Юпітера. Результати показують, що кількість води на поверхні екзосупутника буде приблизно в 10 тисяч разів менше, ніж загальний обсяг океанів нашої планети. Але в 100 разів більше, ніж в атмосфері Землі. Цього було б достатньо, щоб життя могло розвиватися і процвітати

Хоча зірки, яка могла б керувати життєво важливими хімічними реакціями, може і не бути, та її роль могли б зіграти космічні промені. Приливні сили з-за гравітаційного впливу планети можуть генерувати тепло, і, якщо атмосфера на 90 відсотків складається з вуглекислого газу, парниковий ефект може бути досить сильним, щоб утримувати це тепло.

Окремо слід зазначити, що шанс на появу життя може існувати й без наявності атмосфери на такому супутнику. Теоретично, достатньо наявності океану під поверхнею планети та вулканічної активності.