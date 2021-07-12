Інноваційні роботи-пилососи iRobot: час делегувати прибирання дому

Чи рахували ви хоч колись, скільки годин витрачаєте на прибирання на тиждень? А на місяць? А скільки набігає витраченого часу за весь рік? Навіть не рахуючи, можна впевнено сказати, що таки багато.

Проте весь цей час, який ми витрачаємо на прибирання квартири чи будинку, можна витратити на улюблені справи: хобі, навчання, сім’ю і відпочинок.

Час – це перша причина. А друга – нелюбов до прибирання. Можна любити чистоту, свіжий запах після прибирання, але не сам процес. Тому сьогодні розповімо про помічника, який може багато зробити за вас і без вас – про два гаджети – iRobot Roomba і3 та i7+.

Це – інноваційні роботи-пилососи, які завжди допоможуть з марудною домашньою роботою та змусять вас забути про традиційне ручне прибирання.

Триступенева система очищення

Роботи-пилососи американської компанії iRobot – Roomba і3 та i7+ – оснащені потужною триступеневою системою очищення. Це два гумових турбо валика-скребка. Один підіймає сміття з підлоги, а інший його збирає. Чимось ця схема нагадує традиційні совок і віник, але точно покращеної версії. Такої системи очистки немає в інших роботів-пилососів, адже це запатентована система iRobot.

Модуль основних щіток спроєктований так, що може адаптуватися до різних типів поверхонь: дерев’яна підлога, ламінат, кахлі, килим чи килимове покриття. Вони підлаштовуються і притискаються так, щоб зібрати усе – від пилу, шерсті чи волосся до грубого сміття. Потужна вакуумна турбіна допомагає всмоктувати весь бруд на шляху. Окрім того, ці моделі мають щітку для прибирання вздовж плінтусів. Це забезпечує справді якісне прибирання. Адже там, де іншим роботам потрібно кілька разів пройтись – Roomba і3 та i7+ приберуть з першого разу.

Унікальні технології та зручні функції

Система Dirt Detect – це ще одна унікальна технологія роботів-пилососів iRobot. Вона допомагає хатньому помічнику розпізнати в помешканні найбільш забруднені місця і очистити їх більш ретельно.

До слова, iRobot Roomba і3 швидко вивчає дім і чудово орієнтується у ньому.

Додаток на вашому смартфоні дозволяє налаштувати зручний графік прибирання. Наприклад, в сезон алергії чи цвітіння дерев та квітів можна обрати додаткове прибирання.

На відміну від iRobot Roomba і3, його прогресивніший брат Roomba і7+ оснащений камерою. Саме тому він ще краще орієнтується у квартирі. Робот вибудовує свою карту для того, щоб якомога ефективніше провести прибирання, зазначає візуальні орієнтири, запам’ятовує, де він був та де йому потрібно пройтися ще раз, якщо є місця найбільшого скупчення бруду.

У додатку можна встановити персональні побажання щодо прибирання. На випадок, якщо треба прибрати лише одну кімнату, або ж навпаки – весь дім. А можливо, треба ще раз прибрати, але лише на кухні чи ретельніше почистити килим.

Запустити в роботу пилососи і3 та і7+ можна будь-коли за допомогою свого мобільного. Гаджети Roomba за допомогою додатка iRobot HOME підтримують зв’язок із голосовими помічниками Alexa та Google Assistant. Достатньо лише сказати, щоб робот почав прибирання – і він відразу візьметься за роботу.

Особливості заряду та очищення

Роботи-пилососи оснащені системою розумної підзарядки. Якщо батарея робота-пилососа розряджається, то він сам повертається на базу для підзарядки і відновлює свою роботу з того місця, на якому закінчив.

Ще одна річ, яка подобається багатьом користувачам, – це автоматична система видалення бруду Clean Base. З нею можна на місяць забути про очищення робота-пилососа. Адже він сам буде автоматично вивантажувати зібраний бруд у спеціальний змінний мішок.

Зізнайтесь, ви вже шкодуєте, що досі не маєте такого помічника, який може робити велику частину хатніх справ за вас? Погодьтесь, приємно, коли прибирання дому можна делегувати розумному помічникові iRobot. А вільний час – присвятити улюбленим справам.