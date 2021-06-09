Інноваційна літієва батарея для аеротаксі заряджається за 10 хвилин

Літій-іонні батареї легко справляються з живленням як ноутбуків так і автомобілів, але для електричної авіації досі не знайдено ідеального рішення. Американські вчені продемонстрували новий тип літієвої батареї з інноваційною високотемпературною технологією зарядки. З її допомогою аеротаксі зможе поповнити запас енергії для польоту на 80 км всього за 10 хвилин.

Нова технологія, розроблена Ваном Чаояном з Університету Пенсільванії та його колегами, стала продовженням експериментальної батареї, яку вони придумали кілька років тому.

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Зазвичай літієві батареї можуть працювати без ризику лише у межах певного температурного режиму. Якщо стане занадто холодно – на аноді у результаті металізації літію утворюються шипи. Занадто жарко – і батарея швидко вийде з ладу.

Як вдалося побороби температурні обмеження

Вчені знайшли спосіб обійти проблеми, що виникають при високих та низьких температурах. У цьому допомогла унікальна розробка – конструкція з тонкої нікелевої фольги, яка розігріває батарею до 60° C за 30 секунд. При цьому батарея тримає цю температуру всього 10 хвилин, а потім так само швидко охолоджується. Цього достатньо, щоб скористатися перевагами прискореної зарядки, але обійти загрозу руйнування та металізації.

Нова експериментальна батарея володіє необхідною щільністю енергії, щоб забезпечити для електричного аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою можливість польоту на 80 км, а поповнити запас енергії можна всього за 10 хвилин. Випробування терміну служби показали, що пристрій витримує понад 2000 циклів заряду/розряду.

Альтернативний спосіб

Інший варіант швидкого поповнення заряду акумулятора – заміна батарей. Такий спосіб запропонував нещодавно стартап Ample. Універсальна система швидкої заміни акумуляторних блоків в електричних автомобілях допомагає повністю відновити заряд акумулятора всього за 10 хвилин. Станції Ample діють повністю автономно і займають мало місця.