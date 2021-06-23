Як пройшов 8-й політ Ingenuity

Компактний літальний апарат перебував у розрідженій атмосфері Марса протягом 77,4 секунди, пройшовши шлях в 160 метрів, після чого приземлився на відстані приблизно 134 метри від марсохода Perseverance.

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Місія Ingenuity була продовжена після того, як вертоліт успішно завершив п'ятий політ. Однак в ході шостого польоту апарат зіткнувся з деякими неполадками навігаційного комп'ютера. На щастя, все обійшлося і машину вдалося безпечно посадити.

Останній раз Ingenuity піднімався у повітря Марса 8 червня. В рамках сьомого запуску ніяких проблем не було, як і у випадку з восьмим польотом.

Нагадаємо, що головне завдання Ingenuity полягало у тому, щоб довести можливість використання подібних літаючих апаратів в атмосфері Марса, з чим він, власне, вже блискуче впорався.

Що чекає на Ingenuity далі

В аерокосмічному агентстві NASA поки не вирішили, чи будуть проводити дев'ятий запуск Ingenuity, але найближчим часом до цього питання обов'язково повернуться. Експерти американського відомства раніше заявляли, що теоретично Ingenuity може досліджувати Марс протягом набагато більш тривалого терміну у порівнянні з розрахунковим часом його місії.

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За їх словами, апарат міг би здійснювати по кілька польотів на місяць протягом декількох місяців. У такому випадку вертоліт можна було б використовувати у ролі розвідника, який досліджував би місцевість і повідомляв марсоходу Perseverance найбільш цікаві і безпечні маршрути пересування, а також сам би займався вивченням важкодоступних для наземного апарату ділянок.