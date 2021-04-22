Нагадаємо, що літальний апарат Ingenuity ("Винахідливість") прибув на Червону планету на борту ровера Perseverance ("Наполегливість"). Цей вертоліт масою близько 1,8 кг обладнаний двома несучими гвинтами діаметром приблизно 1,2 метра.

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Історичний політ на Марсі

Апарат Ingenuity не призначений для наукових досліджень – його завдання полягало саме у демонстрації можливості польоту на Марсі і апарат справився з цим блискуче.

У минулий понеділок, 19 квітня, Ingenuity здійснив перший політ на Червоній планеті. Апарат досяг висоти в 3 метри, завис на 20 секунд, здійснив розворот на 90 градусів та спустився на поверхню Марса. Загальна тривалість польоту склала 39,1 секунди.

Нагадаємо, що раніше NASA двічі переносила перший політ. Апарат потребував модифікації програмного забезпечення, а також його завантаження та встановлення відповідного оновлення на Ingenuity.

Другий політ: що нового

Цього разу перед вертольотом були поставлені дещо складніші завдання. Йому належало досягти висоти в 5 метрів, а також виконати певні маневри, пов'язані з відльотом в сторону та поворотами.

Марсіанський вертоліт успішно завершив свій другий політ, знявши фото за допомогою своєї чорно-білої навігаційної камери. Він також досяг нових рекордів у висоті, часі зависання й боковому польоті,

– йдеться в повідомленні NASA.



Фото зроблене Ingenuity з висоти польоту / Фото NASA