Перший безпілотний вертоліт, відправлений на іншу планету, прекрасно почуває себе на Марсі після того, як пережив "сім хвилин жаху" у процесі посадки марсохода Perseverance. Вертоліт Ingenuity прибув на Марс у четвер – він відповідає на запити диспетчерів з Землі, а всі його системи працюють.

Диспетчери Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) отримали сигнал у суботу о 1:30 за київським часом через орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter. Сигнал дав зрозуміти, що вертоліт вагою 2 кілограми і його базова станція функціонують нормально.

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Схоже, обидва компоненти прекрасно працюють. Маючи цей позитивний звіт, ми приступимо до зарядки батарей вертольота,

– зазначив керівник операцій Ingenuity в JPL Тім Кенхем.

Підготовка Ingenuity до роботи

Процедура увімкнення зарядки пройшла 20 лютого. Після того, як вертоліт зарядить свої шість літій-іонних батарей приблизно на 30% від запланованої ємності, дані будуть відправлені назад на Землю, щоб вирішити, як продовжувати наступні сеанси зарядки батарей.

Наразі JPL планує довести заряд батарей до 35% через кілька днів, а потім проводити щотижневі сеанси зарядки, щоб тримати вертоліт теплим на холодній поверхні Марса (не можна допускати переохолодження акумуляторів) і бути готовим до можливого польоту через кілька місяців.



Безпілотний вертоліт Ingenuity / Фото NASA

Поки Ingenuity отримує живлення від марсохода, але як тільки Perseverance скине безпілотник, той буде заряджатися повністю самостійно за допомогою власних сонячних панелей.

Випробування безпілотного вертольота Ingenuity

Після того, як Perseverance розгорне Ingenuity на поверхні Марса, вертоліт буде мати вікно в 30 сол (31 земний день) для льотних випробувань. Після перших холодних марсіанські ночей, коли температура опускається до мінус 90 градусів за Цельсієм, команда займеться першим польотом вертольота на іншій планеті. Якщо Ingenuity вдасться злетіти і зависнути під час свого першого польоту, вже буде досягнуто більш 90% цілей проєкту. Якщо гвинтокрил успішно приземлиться і залишиться справним, можна буде зробити ще чотири польоти, кожен з яких буде розвивати успіх попереднього.

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Польоти Ingenuity можуть прокласти шлях для наступних літаючих марсіанських дронів, які працюють або самостійно, або разом з першими колонізаторами. Подібні БПЛА на Марсі могли б здійснювати розвідку для марсоходів, щоб вибирати оптимальні маршрути, або парити над небезпечною місцевістю для виконання вимірювань та наукових досліджень.