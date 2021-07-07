Вертоліт Ingenuity здійснив дев'ятий політ на Марсі: апарат подолав рекордну відстань

NASA повідомило про дев'ятий за рахунком успішний політ марсіанського вертольота Ingenuity над поверхнею Червоної планети. Він став найскладнішим та найбільш тривалим для апарату.

Пристрій перебував у атмосфері 166,4 секунди і рухався зі швидкістю до 5 м/с. Точна відстань, яку подолав Ingenuity не повідомляється, але за розрахунками він подолав близько 625 метрів.

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Як пройшов політ Ingenuity

За словами інженерів, політ був необхідний для перевірки систем навігації, а також випробувань на витривалість. Крім того, вертоліт зміг пролетіти над місцевістю, якою не зміг би пересуватися марсохід Perseverance. Літальний апарат зробив кольорові знімки (поки не опубліковані), які точно будуть корисні дослідникам.

Що Ingenuity робить на Марсі

Вертоліт Ingenuity прибув на Марс в лютому на борту марсохода Perseverance.

Перший політ відбувся лише у квітні. Основна мета даного проєкту – довести можливість польотів в розрідженій атмосфері Марса – була виконана.

Попри те, що робота пристрою була розрахована всього на 31 день, агентство продовжило його місію і продовжило дослідні польоти після завершення основних випробувань.

Попередній політ дрона відбувся 22 червня, коли відбудеться наступний – поки не повідомляється.

Першу максимальна відстань за раз – 266 метрів – вертоліт долав під час четвертого польоту, а найдовше в атмосфері Марса він перебував під час шостого польоту – 139,9 секунди. Тепер обидва цих рекорду побиті.