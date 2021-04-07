Що робитиме Ingenuity на Марсі

Завдання першого позаземного дрона Ingenuity, доставленого на Марс ровером Perseverance, полягає в перевірці можливості польоту безпілотних апаратів в умовах розрідженої атмосфери Червоної планети і їх використання для розвідки місцевості та вивчення важкодоступних місць, таких як скелі або западини.

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Сам вертоліт складається з кубічного корпусу, де розміщуються системи управління дроном, терморегуляції і передачі даних, акумулятори та камера, двох співвісних гвинтів, що обертаються у різні сторони, антени і сонячних панелей.

Висадка на поверхню та перше фото

Як ми раніше повідомляли, 4 квітня 2021 року марсохід залишив повністю розгорнутий вертоліт у зоні польоту, яка представляє собою рівнину розміром 10х10 метрів, та від'їхав від нього. З моменту відділення від ровера вертоліт перейшов на автономну роботу та "пережив" перша ніч на Марсі, яка представляла серйозне випробування для дрона та усіх його систем. Все через падіння температури навколишнього середовища до -90 градусів за Цельсієм, яке могло пошкодити компоненти електроніки та акумуляторів.

Свіжі дані, передані дроном на Землю, підтвердили, що Ingenuity пережив ніч і всі системи працюють штатно. Разом з тим вчені показали першу кольорову фотографію, яку вертоліт зробив після відділення від ровера. На ній видно пухкий ґрунт і пару коліс марсохода.



Фото Марса від Ingenuity / Фото NASA

Підготовка до першого позаземного польоту

7 квітня інженери розблокують лопаті вертольота, а потім протягом декількох днів будуть проводити перевірки як системи управління лопатями, так і системи орієнтації та бортового комп'ютера, а також оцінять реальну потужність сонячних панелей. Якщо всі перевірки пройдуть успішно, то перша спроба підйому на три метри вгору відбудеться не раніше вечора 11 квітня, а її результати будуть передані на Землю лише на наступний день. Всього ж дрон пропрацює на Марсі 30 сол (марсіанських діб).