Варто зазначити, що це не перший раз, коли політ Ingenuity йде не за планом. Через збій програмного забезпечення історичну першу спробу кілька разів переносили з 11 на 19 квітня. Відтоді вертоліт тричі успішно піднімався над марсіанської поверхнею.

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Випробування можливостей Ingenuity

Четвертий і п'ятий польоти повинні стати справжньою перевіркою можливостей дрона, оскільки вони будуть більш тривалими.

У рамках четвертого польоту, дрон повинен:

піднятися на висоту 5 метрів ;

; переміститися у південному напрямку на 84 метри ;

; пролетіти над невеликими скелями і ударними кратерами;

зробити знімки марсіанської поверхні кожні 1,2 метра.

Станом на сьогодні марсіанський вертоліт здійснив три польоти:

перший тестовий політ відбувся 19 квітня;

другий розширений тестовий політ пройшов 22 квітня;

третій політ на далеку дистанцію було здійснено 25 квітня.

Місія Ingenuity завершена

По суті, Ingenuity вже впорався з виконанням основних цілей, які покладалися на нього:

апарат довів можливість польоту в марсіанській атмосфері;

продемонстрував можливість здійснення керованого польоту на іншій планеті;

продемонстрував інші можливості, які були протестовані під час випробувань на Землі.

У NASA зазначили, що після третього польоту Ingenuity було накопичено більш ніж достатньо даних, щоб допомогти інженерам проєктувати майбутні покоління марсіанських вертольотів.

Тепер ми плануємо розширити діапазон, швидкість і тривалість польоту, щоб краще зрозуміти продуктивність,

– сказав головний інженер Ingenuity в JPL Дж. Баларам.

Успіх Ingenuity дозволяє припустити, що у майбутньому ми побачимо більше апаратів різних розмір з ширшими можливостями, які допоможуть людству краще дослідити поверхню Червоної планети.

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