Варто зазначити, що це не перший раз, коли політ Ingenuity йде не за планом. Через збій програмного забезпечення історичну першу спробу кілька разів переносили з 11 на 19 квітня. Відтоді вертоліт тричі успішно піднімався над марсіанської поверхнею.
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Випробування можливостей Ingenuity
Четвертий і п'ятий польоти повинні стати справжньою перевіркою можливостей дрона, оскільки вони будуть більш тривалими.
У рамках четвертого польоту, дрон повинен:
- піднятися на висоту 5 метрів;
- переміститися у південному напрямку на 84 метри;
- пролетіти над невеликими скелями і ударними кратерами;
- зробити знімки марсіанської поверхні кожні 1,2 метра.
Станом на сьогодні марсіанський вертоліт здійснив три польоти:
- перший тестовий політ відбувся 19 квітня;
- другий розширений тестовий політ пройшов 22 квітня;
- третій політ на далеку дистанцію було здійснено 25 квітня.
Місія Ingenuity завершена
По суті, Ingenuity вже впорався з виконанням основних цілей, які покладалися на нього:
- апарат довів можливість польоту в марсіанській атмосфері;
- продемонстрував можливість здійснення керованого польоту на іншій планеті;
- продемонстрував інші можливості, які були протестовані під час випробувань на Землі.
У NASA зазначили, що після третього польоту Ingenuity було накопичено більш ніж достатньо даних, щоб допомогти інженерам проєктувати майбутні покоління марсіанських вертольотів.
Тепер ми плануємо розширити діапазон, швидкість і тривалість польоту, щоб краще зрозуміти продуктивність,
– сказав головний інженер Ingenuity в JPL Дж. Баларам.
Успіх Ingenuity дозволяє припустити, що у майбутньому ми побачимо більше апаратів різних розмір з ширшими можливостями, які допоможуть людству краще дослідити поверхню Червоної планети.
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