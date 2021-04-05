У NASA зазначили, що подорож вертольота Ingenuity в 471 мільйон кілометрів на борту ровера Perseverance закінчилася фінальним скиданням з його дна на поверхню Марса.

Цікаво На Марсі зафіксували два великих марсотруси

Перед вивантаженням вертольота на поверхню Марса ровер зарядив його акумулятори до 100%. Після цього марсохід від'їхав, і відтепер вертоліт вагою близько 1,8 кг очікує на старт випробувального польоту, який відбудеться 11 квітня.

Оснащення марсіанського вертольота Ingenuity

Ingenuity оснащений батареєю ємністю 35-40 Вт/г – до недавна вона була підключена до системи марсохода, але тепер вона працюватиме самостійно, це стосується і зарядки. Цей акумулятор використовується в тому числі і для живлення життєво важливого в холодні ночі обігрівача.

3D-модель вертольота Ingenuity

До речі, температура поверхні Червоної планети вночі опускається до -90° C.

Як зазначають інженери NASA, обігрівач підтримує внутрішню температуру близько 7° C в суворому холоді марсіанської ночі. Це дозволяє захистити ключові компоненти на зразок акумулятора і деякі чутливі електронні пристрої від пошкоджень при дуже низьких температурах.

Очікується, що дані випробування Ingenuity досягнуть Землі 12 квітня. У Ingenuity є дві камери для документування польотів. Також за запуском з боку буде спостерігати марсохід.

Дрон вартістю 85 мільйонів доларів є першим вертольотом, відправленим за межі Землі – він призначений для тестування технологій майбутніх літальних апаратів на Марсі та інших планетах. Його головним завданням є лише піднятися у повітря, що вже доведе здатність подібних апаратів літати, а це стане поштовхом до майбутніх марсіанських місій із ширшим застосуванням таких технологій.