Інформація про пільги та статус: у Дії з'являться сервіси для ветеранів
Джерело:фейсбук Михайла Федорова
У додатку Дія вже у 2022 році запрацюють сервіси для ветеранів. Воїни отримають доступ до розділу з інформацією про їхні статуси та пільги.
У Дії будуть нові послуги для ветеранів
Над запуском спільно працюють у Мінцифрі та у Мінветеранів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Він зазначив, що установа працює з іншими міністерствами, аби інтегрувати всі 16 державних реєстрів, які існують в Україні.
Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у Дії,
– додав Федоров.
Як підкреслив Федоров, в Україні існує більше ніж 400 тисяч учасників бойових дій на Сході. Спільно із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав – ця цифра становить приблизно 1,2 мільйона.
Останні новини про Дію
- Українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, можуть отримати COVID-сертифікат не лише у додатку Дія на смартфонах, а й на офіційному порталі.
- 15 вересня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволила розмитнювати автомобілі онлайн через Дію.
- Крім того, у Мінцифри анонсували запуск нових сервісів у Дії, зокрема, соцвиплати.