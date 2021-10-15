Інформація про пільги та статус: у Дії з'являться сервіси для ветеранів

У додатку Дія вже у 2022 році запрацюють сервіси для ветеранів. Воїни отримають доступ до розділу з інформацією про їхні статуси та пільги.

У Дії будуть нові послуги для ветеранів

Над запуском спільно працюють у Мінцифрі та у Мінветеранів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він зазначив, що установа працює з іншими міністерствами, аби інтегрувати всі 16 державних реєстрів, які існують в Україні.

Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у Дії,

– додав Федоров.

Як підкреслив Федоров, в Україні існує більше ніж 400 тисяч учасників бойових дій на Сході. Спільно із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав – ця цифра становить приблизно 1,2 мільйона.

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