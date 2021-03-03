З'явилася ексклюзивна інформація про перший гнучкий смартфон Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max

Засновник дослідницьких компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch Росс Янг оприлюднив ексклюзивну інформацію про перший гнучкий смартфон від Xiaomi. На такий девайс фанати компанії чекають вже не перший рік.

Як розповів Янг, складаний смартфон Xiaomi вийде на ринок під назвою Mi Mix 4 Pro Max. Саме в цій лінійці Xiaomi Mi Mix компанія завжди експериментує з новими технологіями.

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Що відомо про Mi Mix 4 Pro Max

Дисплей Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max розробить China Star Optoelectronics Technology (CSOT), дочірня компанія TCL. Пристрій буде складатися екраном назовні, як і Huawei Mate XS. Також інсайдер додав, що екран пристрою в складеному вигляді матиме діагональ 6,38 дюйма.

Раніше була інформація, що екрани для першого складного смартфону Xiaomi буде поставляти Samsung. Аналітик ці чутки підтверджує. Але додав, що екрани від Samsung Display з'являться у смартфонах Xiaomi в майбутніх смартфонах.

Додамо, Xiaomi вперше продемонструвала робочий прототип свого складного смартфона ще на початку 2019 року, проте комерційного смартфона ми досі не побачили.