Інформатор з китайської фабрики Foxconn, якого викрили й віддали під суд, заявив про тортури

У 2019 році працівник китайської фабрики Foxconn, яка виготовляє техніку Amazon, розповів про порушення на заводі. Його викрили та ув'язнили. Тепер він заявляє про тортури й просить допомоги у Безоса.

Тан Мінфан стверджує, що його катували під час допиту в поліції та змушували дати неправдиві зізнання. Звернувшись до директора Amazon Джеффа Безоса, він просить підтримати його апеляцію щодо зняття обвинувачень.

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Суд над інформатором

Фабрика Foxconn в Хен'яні, Китай, на той час виготовляла пристрої Amazon Echo і Kindle.

З інформації, яку розкрив пресі Тан Мінфан, слідувало, що підрядник використовував дитячу працю.

Діти при цьому працювали нелегально і понаднормово.

Пізніше Тан був звинувачений у розкритті комерційної таємниці й засуджений китайською владою.

У листі Тан закликає Безоса "попросити Hengyang Foxconn визнати свої проблеми та вибачитися" перед ним, а також зв'язатися з місцевим судом і допомогти у скарзі, щоб суд скасував обвинувальний вирок. Лист опублікувало те саме видання China Labor Watch, яке свого часу оприлюднило злиту інформацію Мінфана. З нього також стає ясно, що інформатора катували під час допиту в поліції та змушували дати помилкові зізнання.

Представник Amazon прокоментував ситуацію: "Ми не терпимо порушень наших стандартів ланцюжка постачань. Ми регулярно оцінюємо постачальників, при необхідності залучаючи незалежних аудиторів, щоб відстежувати ситуацію. Якщо ми виявляємо порушення, ми робимо відповідні кроки, в тому числі вимагаємо негайних коригувальних дій".

Керівництво заводу Foxconn жодних коментарів не дає.