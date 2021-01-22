Infinix Hot 10 Play: новий бюджетний смартфон за 100 доларів
Компанія Infinix представила новий бюджетний смартфон під назвою Hot 10 Play. Пристрій отримав стильний дизайн, подвійну основну камеру та ємну батарею.
Новинка отримала 6,82-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD + і каплеподібним отвором для селфі-камери. Про це розповідає видання Gsmarena.
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Характеристики Infinix Hot 10 Play
Задня панель має оригінальний дизайн. Основна камера складається із двох модулів:
- Головний на 13 Мп
- 2 Мп датчик глибини.
За продуктивність відповідає чіпсет Helio G25, який працює в парі з 2 або 4 ГБ оперативної та 32 чи 64 ГБ вбудованої пам'яті.
Бюджетник Infinix Hot 10 Play / Фото gsmarena.com
Infinix Hot 10 Play поставляється з попередньо встановленою оболонкою XOS 7.0 на базі Android 10 (Go Edition). Ємність батареї складає 6000 мАг.
Ціна
Infinix Hot 10 Play надійде у продаж з цінником 105 доларів (майже 3 тисячі гривень) за конфігурацію з 2/32 ГБ.
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