Компанія Infinix представила новий бюджетний смартфон під назвою Hot 10 Play. Пристрій отримав стильний дизайн, подвійну основну камеру та ємну батарею.

Новинка отримала 6,82-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD + і каплеподібним отвором для селфі-камери. Про це розповідає видання Gsmarena.

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Характеристики Infinix Hot 10 Play

Задня панель має оригінальний дизайн. Основна камера складається із двох модулів:

Головний на 13 Мп

2 Мп датчик глибини.

За продуктивність відповідає чіпсет Helio G25, який працює в парі з 2 або 4 ГБ оперативної та 32 чи 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Бюджетник Infinix Hot 10 Play / Фото gsmarena.com

Infinix Hot 10 Play поставляється з попередньо встановленою оболонкою XOS 7.0 на базі Android 10 (Go Edition). Ємність батареї складає 6000 мАг.

Ціна

Infinix Hot 10 Play надійде у продаж з цінником 105 доларів (майже 3 тисячі гривень) за конфігурацію з 2/32 ГБ.