Індійський стартап успішно випробував ракетний двигун, повністю надрукований на 3D-принтері

Індійський аерокосмічний стартап Agnikul Cosmos став першою у світі компанією, яка успішно випробувала повністю надрукований на 3D-принтері ракетний двигун. Весь процес друку напівкріогенного двигуна Agnilet зайняв всього чотири дні.

За допомогою надрукованого двигуна можна доставляти на низьку навколоземну орбіту, яка знаходиться на висоті близько 700 км над поверхнею Землі, корисні навантаження вагою до 100 кг.

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Увесь цей двигун, Agnilet, від початку до кінця являє собою всього єдиний агрегат і не має ніяких збірних деталей,

– сказав співзасновник і генеральний директор Agnikul Срінат Равічандран.

Чим особливий надрукований ракетний двигун

Зазвичай ракетні двигуни складаються з сотень різних частин, які потрібно збирати в індивідуальному порядку. З іншого боку, Agnilet є рішення "три в одному". Усі три модулі об'єднуються в єдине обладнання. Їх складання не представляє великих труднощів, і часу на виготовлення двигуна йде небагато.



Індійський двигун Agnilet

Тест повністю надрукованого ракетного двигуна Agnilet, відео:

Agnikul – не єдина індійська компанія, яка домоглася успіхів у друці ракетних двигунів. Ще один аерокосмічний стартап Skyroot Aerospace з Хайдарабаду (Індія) представив у вересні минулого року повністю кріогенний ракетний двигун під назвою Dhawan-I, надрукований на 3D-принтері. Цей двигун буде використовуватися для запуску ракети Vikram-II, яку Skyroot також будує з нуля.