В Індії знайдені найбільші в світі геогліфи

Загальновідомими є геогліфи, розташовані у пустелі Наска. Вражаючі зображення гарно можна роздивитися лише з повітря. Та не лише у Південній Америці є гігантські малюнки. Дослідники змогли відшукати ще більші зображення в Індії

Французькі дослідники Карло та Йоган Отхаймери досліджували пустелю Тар, яка розділяє Індію та Пакистан. Вивчення регіону вони робили за допомогою сервісу Google Maps, що і дозволило їм виявити гігантські малюнки біля селища Боха. Більш ретельний огляд знахідки за допомогою безпілотного літального апарату підтвердив відкриття.

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Вид з повітря на гігантські геогліфи / Фото ScienceAlert

Наскільки великі малюнки в пустелі Тар

Малюнки формуються з ліній. Лінії становлять собою вириті в землі борозни.

Борозни мають глибину до 10 сантиметрів. Ширина сягає 50 сантиметрів. Такі розміри не дуже вражають.

Вражає протяжність ліній.

Об'єкт Boha-1 являє собою велику асиметричну спіраль, яку формує одна лінія. Протяжність лінії – 12 кілометрів. Довжина Boha-1 – 724 метри. Ширина зображення – 201 метр.

Довжина Boha-1 – 724 метри. Ширина зображення – 201 метр. Об'єкт Boha-2 складається з меншої асиметричної спіралі та з фігури, яка нагадує змію. Протяжність ліній Boha-2 – 11 кілометрів.

В районі селища Боха існує ще багато менших геогліфів. Сукупна протяжність їхній лінія сягає 48 кілометрів. Вчені вважають, що колись довжина була близько 80 кілометрів.

Що саме зображено на геогліфах – достеменно невідомо.

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Відстань між лініями геогліфів може досягати 9 метрів / Фото ScienceAlert

Хто, коли та для чого створив гігантські геогліфи в Індії

Вчені вважають, що творіння не надто стародавні. Їхній вік може оцінюватися у 150 років. Неподалік є колони та постаменти релігійного значення, які можуть бути сучасниками малюнків.

Дослідники не знають, хто саме створив геогліфи. Не знаючи цього, важкого дізнатися і про призначення гігантських малюнків. Теоретично, це може бути релігійним посланням для Богів. Також вчені не виключають і астрономічну складову створення гігантського проєкту.

Через їх унікальності ми можемо припустити, що вони можуть являти собою спогад про виняткову небесну подію, що спостерігається на місці,

– говорять дослідники.

Отхаймери додають, що вважають геогліфи біля селища Боха "найбільшими абстрактними та органічно розташованими геометричними фігурами, створеними людськими руками".

Карло та Йоган сподіваються, що своїм дослідженням привернули увагу влади до малюнків і та захистить їх від знищення людьми.