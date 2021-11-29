У Індії обмежують роботу Starlink та вимагають компанію сертифікувати свої послуги

Уряд Індії порекомендував жителям країни не оформляти попередні замовлення на підключення до супутникового інтернету Starlink. Річ у тім, що компанія Ілона Маска не має ліцензій, необхідних для роботи на території країни. Про це повідомляє The Verge із посиланням на інформаційне агентство.

Що вимагають від Starlink

У заяві уряду, яка була опублікована раніше цього тижня, зазначається, що Starlink було наказано дотримуватися чинного законодавства та відмовитися від "бронювання/надання послуг супутникового інтернету в Індії". Очевидно, компанії Ілона Маска буде потрібно отримати схвалення місцевих регуляторів перш ніж влада дозволить Starlink приступити до надання послуг широкосмугового інтернет-доступу на території країни.

До теми SpaceX оновила обладнання для супутникового інтернету Starlink: що зміниться для користувачів

Нагадаємо, що сервіс Starlink був зареєстрований в Індії 1 листопада. Згідно з наявними даними, зараз SpaceX вже розпочала проведення рекламної кампанії на підтримку сервісу і навіть почала приймати попередні замовлення на підключення до супутникової мережі. Представники індійського уряду та SpaceX утримуються від коментарів із цього питання.

Все більше компаній прагне надання послуг супутникового інтернету, які будуються на основі компактних супутників, що виводяться на різні орбіти Землі. Очікується, що такий підхід дозволить забезпечити доступ користувачів до швидкісного інтернету з невеликими затримками по всьому світу.

SpaceX переносить підключення Starlink

Ще всередині листопада SpaceX почала повідомляти клієнтів, які оформили попереднє замовлення, про перенесення термінів доставки абонентського обладнання Starlink та підключення їх до супутникового інтернету на наступний рік. Клієнти висловили розчарування, а компанія пояснила своє рішення.

Супутниковий інтернет актуальний для віддалених та важкодоступних районів, які з різних причин не можуть бути охоплені наземною інфраструктурою.