Уряд Індії назавжди заблокував 59 китайських додатків, назвавши їх такими, що завдають шкоди суверенітету, цілісності та національній безпеці Індії. У список зокрема увійшли TikTok та We Chat, браузер UC Browser від Alibaba, гра Clash of Kings і додаток для сканування документів Cam Scanner.

Джерело: The Economic Times

Китайська компанія ByteDance, розробник TikTok, прийняла рішення про закриття офісу в Індії та скорочення штату працівників. У ByteDance підкреслили, що не знають, чи зможуть відновити роботу в Індії.

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Наслідки блокування

ByteDance звільнить понад 1800 працівників у найближчі два тижні. Працювати залишиться менш як 250 людей. Також компанія звільнить свій офіс в місті Гургаон, штат Харьяна.

У 2019 році китайська компанія планувала вкласти близько 1 мільярда доларів у фінансування своєї діяльності в Індії.

Спочатку ми сподівалися, що труднощі з нашою роботою в Індії будуть тимчасовими, але зараз виявилося, що це не так. У зв'язку із забороною на діяльність ByteDance і ТікТок ми не можемо зберігати колишній склад співробітників,

— заявив представник компанії.

Уряд заборонив 59 китайських додатків у червні минулого року. Крім уже названих, до списку увійшли:

Helo,

UC News,

Shein,

Club Factory,

Likee,

Bigo Live,

Kwai.

Через кілька місяців, 2 вересня, уряд заборонив ще 118 додатків, а в листопаді заблокував 43 нові китайські мобільні додатки в країні, включаючи вебсайт AliExpress. Наразі до списку заборонених китайських додатків входять PUBG Mobile, Snack Video, Cam Card, WeWorkChina та WeDate.