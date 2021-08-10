В Індії Bluetooth-навушники вибухнули та вбили чоловіка

Жахлива подія сталася в індійському штаті Раджастан. Там від вибуху Bluetooth-навушників загинув 28-річний чоловік Ракеш Кумар Нагар, який у момент інциденту використовував навушники за призначенням.

Навушники вибухнули прямо у вухах користувача під час прослуховування музики (або розмови). Під час інциденту девайс був підключений до смартфону, який стояв на зарядці.

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Вибух пошкодив вуха користувача. Хлопець втратив свідомість і був доставлений в лікарню, де, за словами доктора, помер "можливо, від зупинки серця". Ймовірно, вона була викликана шоком після вибуху.

Причина вибуху безпровідних навушників

Точної причини досі невідомо. Навушники могли вибухнути через неякісну збірку. Також однією з можливих причин називається стрибок напруги.

Бренд навушників не називається. Однак повідомляється, що пристрій був бюджетним і від місцевого бренду. При цьому вибухати можуть і рішення від відомих компаній.

Наприклад, кілька років тому у жінки вибухнули навушники Beats на рейсі Пекін – Мельбурн.

Ще один випадок стався у Флориді – чоловік побачив, як з модуля його Apple AirPods йде дим, після цього навушник вибухнув.

До речі, нещодавно у тій же Індії трапилася не менш жахлива історія, щоправда без жертв. Там у користувачки з Бенгалуру у сумці вибухнув смартфон OnePlus Nord 2. Компанія вже відреагувала на інцидент.