Індія та космос у 2022 році: чим нас здивує Бгарат

Індія серед людей не дуже відома космічна держава. Та все ж вона має власну доволі потужну космічну програму та космічні амбіції. Чого чекати від неї у 2022 році?

Та хоча Індія й не дуже популярна серед "широких кіл", любителі космонавтики знають, що країна має свої космічні амбіції, які поступово втілює. Наприклад, у 2019 році на навколомісячну орбіту був виведений зонд "Чандраян-2". А ще раніше, у 2013 році, на навколомарсіанську орбіту вийшов індійський апарат "Мангальян", зробивши країну першим "учасником космічного клубу", який з першої спроби успішно вийшов на орбіту навколо Червоної планети.

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Запуск до Місяця дослідницького апарата "Чандраян-2" / Фото Wikipedia

2022 рік та індійський космос

У 2021 році Індія (інша назва – Бгарат) здійснила всього лише один успішний космічний запуск та один невдалий. Та на 2022 рік у країни плани уже набагато більші. Про них повідомив Kailasavadivoo Sivan – глава Організації космічних досліджень та розробок Індії (Indian Space Research Organisation, ISRO). Чоловік сказав, що "2021 рік – це було щось втрачене". Але водночас з цим він подякував усім працівникам ISRO.

Щодо 2022 року, то тут усе просто – "наголос" буде зроблено на людині в космосі та, відповідно, програмі Gaganyaan. Однойменний тримісний космічний корабель розробляється Індією з 2006 року. Цього року, згідно з планами, має відбутися безпілотний тестовий запуск. Після цього вже відбуватимуться пілотовані пуски. Це виведе Індію на дуже високий рівень серед космічних держав, адже можливість пілотованих запусків мають лише три країни світу: США, Китай та Росія.

Запуск Gaganyaan у 2022 році – це своєрідний піар-хід. В Індії не приховують, що він буде присвячений 75-ій річниці незалежності країни. Але чи дійсно він відбудеться – досі загадка.

Також у 2022 році мав би відбутися запуск до Місяця наступника "Чандраяна-2" – "Чандраяна-3". Він є модернізованою версією попередника й має зробити те, що не зміг зробити модуль "Вікрам" з "двійки" – сісти на поверхню Місяця. Та, ймовірно, у 2022 його все ж не запустять. Про причини можливого перенесення не повідомляється. Також у 2022, згідно з планами, є кілька запусків супутників дистанційного зондування Землі, навігації та зв'язку.