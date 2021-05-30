Так, міжнародна астрономічна спілка дала малій планеті ім’я Івана Пулюя. Про це повідомив вчений, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Василь Шендеровський.

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Вчений зазначив, що цієї миті колектив Тернопільського національного технічного Університету імені Івана Пулюя чекав понад 3 роки. За його словами, саме так реалізували один із заходів для вшанування 175-річчя від дня народження видатного фізика.

Що відомо про Івана Пулюя

Іван Пулюй народився у селищі Гримайлів на Тернопільщині. Вчений плідно працював у галузі електротехніки.

Він конструював електричні апарати. За це у 1881 році Пулюй отримав дипломи на Всесвітній електротехнічній виставці в Парижі.

Був очільником кафедри фізики Німецької вищої технічної школи в Празі. Згодом створив першу в Європі кафедру фізики й електротехніки.

Пулюй відомий дослідженнями природи та властивостей Х-променів, які називають рентгенівським. Все через те, що німецький вчений Вільгельм Кондрад Рентген у грудні 1895 року опублікував повідомлення "Про новий тип променів".

Проте ще за 14 років існувала "лампа Пулюя", яка випромінювала ці промені. Отож, першу у світі рентгенограму організму дитини зробив саме український вчений.



Іван Пулюй / Фото з "Вікіпедії"