В ім'я науки: дослідники захопили канадський супутник й запустили з нього трансляцію

Супутник Anik F1R запустили у 2005 році для підтримки канадського телебачення. Строк служби апарата сплив ще у 2020-му, однак його й досі використовують деякі окремі компанії.

Дослідник Карл Кошер і його колеги провели демонстрацію захоплення Anik F1R під час конференції з безпеки ShmooCon, яка відбулася минулої п'ятниці, 25 березня. У команди був дозвіл на використання супутника – все легально.

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Що відомо

Дослідження стосується виведених з експлуатації супутників, які перебувають на так званій "орбіті кладовища" – фактично космічному звалищі. Вчені хотіли продемонструвати небезпеку, яку несуть відпрацьовані апарати.

Кошер зазначає, що саме завдання досить складне і вимагає ресурсів, однак експеримент показав, що це цілком реально. Як тільки супутники будуть виведені з експлуатації космічним агентством, яке їх запустило, вони більше не матимуть ніякого контролю над ними. Тому інші об'єкти на планеті, можуть спробувати їх захопити й почати свою трансляцію.

Конкретного способу вчені, зрозуміло, не надають, але ясно, що потрібна велика тарілка, потужний підсилювач і знання того, що потрібно робити, щоб згенерувати достатньої сили сигнал, який досягне супутника і буде ним відправлений назад на Землю.

При цьому навіть якщо супутник буде використовуватись іншою стороною, каже Карл Кошер, його можна придушити й фактично витіснити з ефіру.

Схоже вже траплялося: у 1986 році хакер, який назвався капітаном Міднайтом, зламав трансляцію HBO, перехопивши сигнал супутника Galaxy 1. А в 2009 році бразильська поліція арештувала 39 підозрюваних в захопленні супутників ВМС США з використанням потужних антен та іншого спеціального обладнання.

Такою вразливістю потенційно можуть скористатися не тільки незалежні хакери, а й цілі країни, які можуть перехоплювати обладнання один одного. Більш того, захопити можна не тільки виведені з експлуатації супутники, а й нові.