Імператорським пінгвінам загрожує вимирання: чому вони можуть зникнути вже до кінця століття

Імператорські пінгвіни живуть лише в одній точці світу. Їхнім домом є досить вузька частина узбережжя Антарктиди. Саме вона сьогодні перебуває під загрозою.

Океанографічний інститут Вудс-Хоул у США провів дослідження, яке показало загрозливі темпи скорочення крижаного покриву Антарктиди. Якщо так продовжиться і далі, популяція імператорських пінгвінів втратить свій дім і повністю зникне.

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Убивче потепління

Регіон довгий час існував у балансі. Оптимальна кількість антарктичного льоду дозволяла пінгвінам доглядати за своїм потомством. Річ у тім, що якщо льоду буде забагато, дорослим особинам доведеться здійснювати занадто довгі вилазки на пошуки їжі, поки діти голодують. Якщо ж льоду стає замало, ті можуть узагалі потонути. Тепер цей баланс порушено.

Влада США планує внести імператорських пінгвінів до списку тварин, які підлягають охороні як види, що знаходяться під загрозою зникнення. Туди ж уже "записали" білих ведмедів, кільчастих нерп й окремі види коралів.

Проте є проблема: імператорські пінгвіни не мешкають на території США. Тому і сам закон не може повною мірою допомогти зберегти популяцію. Наразі він регулюватиме шкоду, яку може нанести рибальство США в регіоні, зменшуючи її. Основні ж зусилля по збереженню рівноваги в Антарктиді, повинні йти з боку всієї світової спільноти.