Геофізики з Карлового університету, що в Чехії, провели моделювання, яке показало, що скеляста мантія Європи, розташована глибоко під товстим льодом і солоним океаном, може бути досить гарячою для вулканічної активності. Ба більше, вона могла бути такою ж гарячою протягом більшої частини існування супутника.

Цікаво Активне шумопоглинання у навушниках: як воно працює й від чого захищає

Яким могло би бути життя на Європі

Відкриття означає, що супутник Юпітера не обов'язково є наскрізь промерзлою крижаною кулею, як можна було б припустити, враховуючи віддаленість від Сонця. І це має пряме значення для можливості існування життя на океанічному дні.

Раніше було доведено, що склад океану на Європі цілком підходить для зародження життя.

Наші результати дають додаткові докази того, що океан Європи може бути середовищем, придатним для існування життя,

— заявили дослідники.

Звичайно, більша частина відомого нам життя покладається на фотосинтез із використанням сонячного світла. Але навіть на Землі в деяких екстремальних умовах, де ніколи не світить сонце, життя знайшло інший шлях. У темних областях океану, занадто глибоких для проникнення сонячного світла, життя побудоване на хемосинтезі. Бактерії там використовують енергію геохімії, а не сонячну. Разом з цими бактеріями існують інші організми, які ними харчуються, і все це створює цілу екосистему в повній темряві.

Цілком можливо, що і на Європі може існувати подібна форма життя.

Ознаки вулканічної активності будуть шукати космічні зонди Europa Clipper, створений NASA, і Juice Європейського космічного агентства, які відправляться до Європи у 2022 і 2024 роках.