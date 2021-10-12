Імітує роботу мозку людини: вчені представили аналоговий нейронний процесор

Компанія Rain Neuromorphics завершила створення цифрового проєкту процесора, який найбільш точно імітує роботу мозку людини. Чіп містить 10 тисяч цифрових нейронів та буде випущений з використанням 180-нм техпроцесу. Масштабування й зниження технологічних норм допоможе створити рішення для задач штучного інтелекту з гранично низьким споживанням та потужними когнітивними функціями.

Як відомо, мозок людини – це нейромережа з приблизно 90 мільярдів нейронів. Вхід кожного нейрона – це безліч "волосинок" – дендритів. Вони поширюють потенціал (імпульс напруги), який змушує нейрон реагувати тим чи іншим чином. Для реакції нейрона необхідна середня сума потенціалів усіх сигналів з безлічі дендритів, що робить мозок "аналоговим комп'ютером".

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Реакція нейрона також представлена ​​потенціалом дії, але він поширюється іншими нервовими "волосинками" – аксонам. Як правило, у нейронів по одному аксону (виходу), який закінчується синапсом – місцем взаємодії з дендритами інших нейронів, якщо говорити про головний мозок.

Синапс Безконтактний перехід від аксона до дендритів, взаємодія між якими є хімічною реакцією, а не електричним сигналом. Далі по дендрити знову побіжить електричний імпульс.

Як вчені відтворили біологічні процеси в чипі

У чіпі хімію мозку повторити або складно, або неможливо. Тому імітація завжди буде умовною і чіп Rain Neuromorphics в цьому плані не став винятком. Але зате в плані відтворення дендритів здійснений прогрес. До кожного аксону цифрового нейрона підведено безліч дендритів (входів інших цифрових нейронів), що найбільш повно, на сьогодні, зображає будову головного мозку.

Синапси при цьому утворюються в місці з'єднання дендритів і аксонів, але вони, звичайно ж, представляють електричний, а не хімічний контакт.

Відтворення аксонів запропоновано оригінальним методом. Розробники Rain Neuromorphics взяли за зразок вертикальні канали, створювані при виробництві пам'яті 3D NAND, але замість флешпам'яті (затворів), вони покрили аксони-канали матеріалом, що створює в місці контакту з дендритом перехід ReRAM.

Таким чином, синапс в запропонованому рішенні – це резистивний перехід, який управляє імпульсом напруги на вході нейрона. Ще ж і надто, дендрити з'єднують аксони з нейронами випадковим чином, майже як в мозку людини до навчання.



Колони-аксони з поперечними випадковими зв'язками-дендритами / Фото Rain Neuromorphics

Звичайно, стосовно напівпровідникової літографії ні про яку випадковості мови не може бути. Випадкові зв'язки не випадкові, а створені з погляду на певний алгоритм. Завдання – створити так звані розріджені матриці, які у процесі подальшого навчання створять нейронну мережу. Але це дуже близько до того, як встановлюються зв'язки між нейронами у головному мозку.

За словами розробників, перші чіпи зможуть забезпечитидля обробки зору, мовлення, природної мови та рекомендацій, споживаючи при цьому менше ніж 50 Вт. Компанія очікує, що зразки будуть доступні вже у 2024 році, а кремній буде готовий до комерційного постачання у 2025 році.