В експерименті беруть участь фахівці з Австрії, Німеччини, Нідерландів, Ізраїлю, Іспанії та Португалії. Він організований Ізраїльським космічним агентством за участю Європейського космічного агентства, Австрійського космічного форуму і місцевої групи D-MARS.

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Мета експерименту з імітації марсіанських умов

В ході експерименту учасники мають намір провести десятки дослідів на замовлення багатьох країн. У модулі AMADEE-20 учасники будуть спати, їсти, проводити експерименти та перевіряти один одного на психологічну стійкість.

За межами модуля люди будуть носити "імітаційні" скафандри вагою 50 кілограмів, оснащені камерами, мікрофонами й автономними системами забезпечення дихання. Вчені вважають, що усі помилки, враховані на поверхні Землі, допоможуть не повторити їх на Марсі.

Експеримент у кратері Рамон проводиться вже вдруге – до цього у 2018 році тут працювали чотири чоловіки й дві жінки. Численні успіхи останнього часу, пов'язані з міжнародними марсіанськими проєктами, лише підігрівають інтерес до наземних експериментів.

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Більше цікавих фактів про експеримент

Місію в модулі AMADEE-20 планували почати ще у 2020 році, але її довелося відкласти через пандемію COVID-19. Очікується, що до теперішнього польоту людей на Марс залишилося не менше десяти років, але вчені вже зараз готуються до деяких етапів освоєння Червоної планети.

За даними організаторів проєкту, житловий модуль площею 120 квадратних метрів є найсучаснішим і складним аналогом марсіанської дослідницької станції у світі. Учасники експерименту постійно перебувають під прицілом камер, їх стан контролюється за допомогою біометричних сенсорів, відстежуються рухи та найпопулярніші точки збору для обліку усіх майбутніх нюансів, пов'язаних з так званим "людським фактором".

За деякими даними, навіть "зв'язок із Землею" для більшої правдивості здійснюється з десятихвилинною затримкою.

За межами модуля інші інженери й фахівці вже працюють над тестуванням дрона та марсіанського ровера – відпрацьовується та вдосконалюється навігація у світі, де GPS та інші системи позиціювання відсутні.